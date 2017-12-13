Fenerbahçe, PFDK’da

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi PFDK'ya sevk etti. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin 8 Aralık 2017'de oynanan Bursaspor-F.Bahçe maçındaki 'saha olayları' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.