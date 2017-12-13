 Fenerbahçe, PFDK’da – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe, PFDK’da

    Fenerbahçe, PFDK’da
    TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi PFDK'ya sevk etti. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin 8 Aralık 2017'de oynanan Bursaspor-F.Bahçe maçındaki 'saha olayları' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:37
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