 Bu Roman başka – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    13 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bu Roman başka

    Bu Roman başka
    DİRAR'ın yanı sıra Roman Neustadter de son dönemdeki çıkışıyla Aykut kocaman'ın vazgeçemediği isimler arasına girdi. Sarı-lacivertli hoca, Advocaat döneminde sıradan bir oyuncu görüntüsü çizen Rus stoperi bambaşka bir kimliğe büründürdü. Yüksek grafiğiyle yeni transfer Neto'yu kesen Roman, bu sezon 18 resmi maçta görev alırken 4 gol attı, 1587 dakika sahada kalarak sarı-lacivertli takımın en fazla süre alan ismi oldu.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
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