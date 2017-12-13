Bu Roman başka

DİRAR'ın yanı sıra Roman Neustadter de son dönemdeki çıkışıyla Aykut kocaman'ın vazgeçemediği isimler arasına girdi. Sarı-lacivertli hoca, Advocaat döneminde sıradan bir oyuncu görüntüsü çizen Rus stoperi bambaşka bir kimliğe büründürdü. Yüksek grafiğiyle yeni transfer Neto'yu kesen Roman, bu sezon 18 resmi maçta görev alırken 4 gol attı, 1587 dakika sahada kalarak sarı-lacivertli takımın en fazla süre alan ismi oldu.