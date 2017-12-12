 Sarı Melekler Çekya deplasmanında – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Sarı Melekler Çekya deplasmanında

    Sarı Melekler Çekya deplasmanında
    FENERBAHÇE Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında bugün Çekya ekibi Agel'e konuk olacak. Mücadele 19.30'da başlayacak. Organizasyonda 2011-2012 sezonunda şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe'nin grubunda Agel'in yanı sıra İtalya'nın Imoco Volley ile Igor Gorgonzola takımları yer alıyor.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:16
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