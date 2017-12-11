Omuz omuza verelim
F.Bahçe’de başkanlık yarışı için adaylığını açıklayan Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarlara çağrıda bulunarak, kulüplerinin tüm branşlardaki takımlarına destek olmalarını istedi
TEK VÜCUT OLALIM
"Sizlerden ricam, Fenerbahçemizin tüm branşlardaki takımlarına odaklanmamız ve sezonu şampiyonluklarla bitirmek için gereken desteği vermemizdir. Omuz omuza verdiğimiz zaman, tek vücut olduğumuz zaman, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur."
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:39
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Bize vursunlar önemli değil!
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 SENOL HOCANIN CENK INADI SAMPIYONLUGUMUZ MAL OLACAK ARKADAS CENK GOL ATMASI ICIN ILLA PENALTIMI CALINMALI SEN NEGREDOYU OYNATMA BAKALIM HEP
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Sumudica: "Beşiktaş, bizim mücadelemize karşı fırsat bulamadı"
Toplam 2
Yorum
GS Lİ Başarılar. Tek başınada olsa savaşır , pres yapar. Yalnız kolay pozisyonu auta atar zor olanı gol yapar.
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Gemileri yaktı
Toplam 1
Yorum
REAL Hic bir oyuncu kulüpten üstün degildir. Huzurluksuz yapacak kisiye GÜLE GÜLE!!!!!
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