Omuz omuza verelim

F.Bahçe’de başkanlık yarışı için adaylığını açıklayan Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarlara çağrıda bulunarak, kulüplerinin tüm branşlardaki takımlarına destek olmalarını istedi

Fenerahçe'nin 2018 yılı mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, sarı- lacivertli taraftarlara çağrıda bulundu. Koç, twitter'da '@Fenerbahceliyiz' hesabı üzerinden yayımladığı videoda, "Bize bugüne kadar göstermiş olduğunuz destek, ben ve ekibime büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Biliyoruz ki bir başarı olacaksa, bu hep beraber omuz omuza vererek olacaktır" ifadelerini kullandı. Futbol takımının son dönemdeki başarılarına da dikkati çeken Ali Koç, ardından şunları kaydetti:



TEK VÜCUT OLALIM

"Sizlerden ricam, Fenerbahçemizin tüm branşlardaki takımlarına odaklanmamız ve sezonu şampiyonluklarla bitirmek için gereken desteği vermemizdir. Omuz omuza verdiğimiz zaman, tek vücut olduğumuz zaman, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur."