 Kupa mesaisi başlıyor – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Kupa mesaisi başlıyor

    Kupa mesaisi başlıyor
    F.BAHÇE, ligde 4'te 4 yaptıktan sonra hafta sonunu izinli geçirmişti. Sarılacivertliler, Türkiye Kupası'nda Çarşamba günü Adana Demirspor deplasmanında oynayacakları rövanş maçının hazırlıklarına bugün başlayacak. Sarı-lacivertliler ilk maçı Ülker Stadı'nda 6-0 kazanmıştı. Adana'daki mücadelede teknik direktör Kocaman, yedekler ve gençlerden kurulu bir kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:37
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