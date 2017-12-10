Sakatlık takıma yarıyor!
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:32
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Sırtladı götürüyor
Toplam 3
Yorum
mustafa geldiğinde beğenilmeyen bu futbolcumu denen adam zenitte defalarca izledim zamana ihtiyacı var dedim banakızdılar ama haklı çıktım
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Muslera'dan Galatasaraylı taraftarlara...
Toplam 2
Yorum
Bektaş Senin milatın doldu bir senedir
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TT Stadı'nda forma skandalı
Toplam 1
Yorum
1905 Stadda tepki yok görevli bir yerden aldığı talimatı yerine getirmiş.O talimatı veren zihniyetler oldukça sporda bir adım öteye gidemeyiz.
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