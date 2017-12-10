Sakatlık takıma yarıyor!

Fenerbahçe'de sakatlanan oyuncunun yerine giren adeta coşuyor. Osmanlı maçında sakatlanan Isla ve Valbuena, yerlerine ilk 11'e dahil olan Şener ve Aatif'ın çok iyi performansı nedeniyle halen kadroya dönemedi. Bursaspor maçında sakatlanan Janssen'in yerine takıma dahil olan Soldado da penaltı yaptırarak galibiyete katkıda bulundu.