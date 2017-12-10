 Fener’e ‘seri’ deme – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Fener’e ‘seri’ deme

    Fener’e ‘seri’ deme
    BURSASPOR'U 1-0 mağlup ederek rakibinin 7 maçlık (4 galibiyet, 3 beraberlik) yenilmezlik serisini bitiren Fenerbahçe, bunu seviyor. Sarı-lacivertliler bu sezon 4-1 yendiği Sivasspor'un 5 maçlık (4 galibiyet, 1 beraberlik), 4-2 devirdiği Kasımpaşa'nın ise 4 maçlık (3 galibiyet, 1 beraberlik) kaybetmeme serilerine de son vermişti.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:21
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