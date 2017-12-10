Fener’e ‘seri’ deme

BURSASPOR'U 1-0 mağlup ederek rakibinin 7 maçlık (4 galibiyet, 3 beraberlik) yenilmezlik serisini bitiren Fenerbahçe, bunu seviyor. Sarı-lacivertliler bu sezon 4-1 yendiği Sivasspor'un 5 maçlık (4 galibiyet, 1 beraberlik), 4-2 devirdiği Kasımpaşa'nın ise 4 maçlık (3 galibiyet, 1 beraberlik) kaybetmeme serilerine de son vermişti.