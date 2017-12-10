 Aatıf ilk 11’i sevdi – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Aatıf ilk 11’i sevdi

    Aatıf ilk 11’i sevdi
    VALBUENA'YI kulübeye hapseden Aatıf Chaheohouhe'ya güven geldi. Son 4 haftadır ilk 11'de çıkan Faslı oyuncu, Aykut Kocaman'ın adaletine dikkat çekerek, "Kim iyiyse formayı ona veriyor. Ben de elimden geleni yapıyorum" dedi. Sarı-lacivertli takım, Aatıf'ın ilk 11'de forma giydiği 4 maçta firesiz 12 puan topladı
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:27
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aatıf ilk 11’i sevdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN