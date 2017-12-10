Aatıf ilk 11’i sevdi

VALBUENA'YI kulübeye hapseden Aatıf Chaheohouhe'ya güven geldi. Son 4 haftadır ilk 11'de çıkan Faslı oyuncu, Aykut Kocaman'ın adaletine dikkat çekerek, "Kim iyiyse formayı ona veriyor. Ben de elimden geleni yapıyorum" dedi. Sarı-lacivertli takım, Aatıf'ın ilk 11'de forma giydiği 4 maçta firesiz 12 puan topladı