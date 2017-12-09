 Yıldırım’ın uğuru tuttu – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Yıldırım’ın uğuru tuttu

    Yıldırım’ın uğuru tuttu

    Bursa’ya giden Başkan Aziz Yıldırım, Antalya’da olduğu gibi maça gitmedi, F.Bahçe yine 1-0 kazandı

    F.BAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, maçı izlemek için Bursa'ya gitmişti ancak sürpriz bir karar aldı. Başkan Yıldırım mücadeleyi izlemeden İstanbul'a döndü. Bursa'da bir dizi açılışlara katılan Yıldırım, İstanbul'a geri döndü. F.Bahçe Başkanı, 13. Haftada da Antalya'ya gitmiş, ancak maçı izlemeden özeli işleri nedeniyle İstanbul'a geri döndüğünü açıklamıştı. F.Bahçe de Antalya'yı 1-0 yenmişti. F.Bahçe, Bursa'da da yine 1-0 kazanırken, Yıldırım'ın bu kararları, sosyal medyada maç için uğur olarak yorumlandı.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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