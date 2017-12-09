 Volkan’a su atıldı – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Volkan’a su atıldı

    Volkan’a su atıldı
    İKİNCİ yarının başında Bursaspor tribünleri ile Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel arasında tatsız olaylar yaşandı. Yeşil-beyazlı taraftarlar sahaya su şişeleri yolladı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kaptanı da bu sırada ellerini yana açarak "At, at" diye bağırdı. Hakem Ali Palabıyık, Volkan Demirel'i o bölgeden uzaklaştırarak olayların daha da büyümesini engelledi.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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