Volkan’a su atıldı

İKİNCİ yarının başında Bursaspor tribünleri ile Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel arasında tatsız olaylar yaşandı. Yeşil-beyazlı taraftarlar sahaya su şişeleri yolladı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kaptanı da bu sırada ellerini yana açarak "At, at" diye bağırdı. Hakem Ali Palabıyık, Volkan Demirel'i o bölgeden uzaklaştırarak olayların daha da büyümesini engelledi.