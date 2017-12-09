RvP için flaş transfer sözleri!

Fenerbahçe'de bu sezn yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamayan ve geldiğinden beri bekleneni veremeyen Robin van Persie için ülkesi Hollanda'dan transfer açıklaması geldi.

Hollandalı oyuncu hakkında açıklamalarda bulunan teknik direktör van Bronckhorst; "Robin van Persie ile ilgili görüşlerimi daha önce de açıkladım. Onun hala önemli bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum ve bu kararım değişmedi. Ancak şu anda gelecekle ilgili net düşünemiyorum" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz transfer sezonunda oyuncuyla ilgilenen Feyenoord, van Persie'ye sözleşmesini feshederek gelmesini istemişti ancak Fenerbahçe bu fikre sıcak bakmadı.