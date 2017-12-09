RvP için flaş transfer sözleri!
Feyeoord teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Robin van Persie hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de bu sezn yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamayan ve geldiğinden beri bekleneni veremeyen Robin van Persie için ülkesi Hollanda'dan transfer açıklaması geldi.
Hollandalı oyuncu hakkında açıklamalarda bulunan teknik direktör van Bronckhorst; "Robin van Persie ile ilgili görüşlerimi daha önce de açıkladım. Onun hala önemli bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum ve bu kararım değişmedi. Ancak şu anda gelecekle ilgili net düşünemiyorum" şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz transfer sezonunda oyuncuyla ilgilenen Feyenoord, van Persie'ye sözleşmesini feshederek gelmesini istemişti ancak Fenerbahçe bu fikre sıcak bakmadı.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 08:56
-
Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 16
Yorum
BirTaraftar Türk futbolu ne yazık ki futbolla uzaktan yakından ilgisi olmayan sadece ismini yürüten yöneticilerle dolu çok yazık gerçekten.
-
Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 16
Yorum
BlackeneD Saçmalamış, beşiktaşlı yöneticiler ilk defa avrupada kendi rekorlarını kırınca ne oldum oldular:)) FB-GS o yolları çoktan geçti
-
Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 16
Yorum
selim Ha.... o zaman besektasa Turkiye sinirlari icinde hersey serbest ,bu kionusmadan baska ne cikar bjk Turkiyeyi degil bjk kulubunu temsil ediy
RvP için flaş transfer sözleri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.