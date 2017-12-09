Feyenoord’dan RvP açıklaması

Teknik Direktör van Bronckhorst, Persie’ye ilgilerinin sürdüğünü belirtip, “Hala önemli bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum” dedi

FEYENOORD Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, F.Bahçe'de bu sezon uzun süren sakatlığı sonrası şans bulamayan ve sabırları taşıran Robin van Persie transferiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı. Bronckhorst, "Persie ile ilgili görüşlerimi daha önce de açıkladım. Onun hala önemli bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum ve bu kararım değişmedi" dedi. Geçtiğimiz yaz da Hollandalı golcüyle ilgilenen Feyenoord, kontratı sezon sonunda bitecek Van Persie'ye sözleşmesini feshederek gelmesi talimatını vermiş, ancak sarı-lacivertliler bu fikre yanaşmamıştı.