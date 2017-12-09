 Feyenoord’dan RvP açıklaması – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Feyenoord’dan RvP açıklaması

    Feyenoord’dan RvP açıklaması

    Teknik Direktör van Bronckhorst, Persie’ye ilgilerinin sürdüğünü belirtip, “Hala önemli bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum” dedi

    FEYENOORD Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, F.Bahçe'de bu sezon uzun süren sakatlığı sonrası şans bulamayan ve sabırları taşıran Robin van Persie transferiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı. Bronckhorst, "Persie ile ilgili görüşlerimi daha önce de açıkladım. Onun hala önemli bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum ve bu kararım değişmedi" dedi. Geçtiğimiz yaz da Hollandalı golcüyle ilgilenen Feyenoord, kontratı sezon sonunda bitecek Van Persie'ye sözleşmesini feshederek gelmesi talimatını vermiş, ancak sarı-lacivertliler bu fikre yanaşmamıştı.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Feyenoord’dan RvP açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN