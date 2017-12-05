Valbuena o soruyu sormadı

FENERBAHÇE'de başarı huzurla beraber geldi... Aykut Kocaman'ın fiziki veriler üzerinden kurduğu 11'i tüm oyuncularına gösterip "Her hafta en iyi olanlar sahaya çıkacak" dediği günden beri oynamayan Valbuena, bir kez olsun arıza çıkarmadı. "Bu takımın yıldızı benim, neden oynamıyorum" demedi. Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girip golünü yazan Fransız yıldız, "Ben size değil, siz bana ayak uydurun" havasından da sıyrıldı.