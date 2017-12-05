Gol haklarımı kullandım

KASIMPAŞA maçında santrforda oynayan Alper Potuk, girdiği birçok pozisyonda golü yazamadı. Sarı-lacivertli yıldız, "Vallahi çok üzgünüm. Çok fazla gol atmak istedim ama 3 tane bomboş pozisyonda kaçırdım. Galiba gol atma hakkımı Adana Demirspor maçında (3 gol) kullandım. Ama neyse ki arkadaşlarım benim yerime goller attı ve problem yaşamadık" diye konuştu.