 Gol haklarımı kullandım – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Gol haklarımı kullandım

    Gol haklarımı kullandım
    KASIMPAŞA maçında santrforda oynayan Alper Potuk, girdiği birçok pozisyonda golü yazamadı. Sarı-lacivertli yıldız, "Vallahi çok üzgünüm. Çok fazla gol atmak istedim ama 3 tane bomboş pozisyonda kaçırdım. Galiba gol atma hakkımı Adana Demirspor maçında (3 gol) kullandım. Ama neyse ki arkadaşlarım benim yerime goller attı ve problem yaşamadık" diye konuştu.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:10
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