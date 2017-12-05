Gizli kahraman

Yükselişe geçen F.Bahçe’de en çok başarılı pas yapan, rakip atağı kesip top çalan isim Josef de Souza oldu

F.Bahçe'nin gelişimi rakamlara da yansıdı. Son 3 maçtaki değişimin en net görüldüğü nokta hücum hattı oldu. Takım maç başına şut sayısını önceki karşılaşmalara göre yüzde 51.2, isabetli şut sayısını yüzde 57.1 oranında geliştirdi. Gol ortalaması 1,9'dan 3'e çıktı. Takım az risk alıp pas başarı yüzdesini de 82'den 84,3'e yükseltti. Bu süreçte savunmada da düzelme yaşandı. Yenen gol ortalaması 1,45'ten 1'e düştü. Takımın gizli kahramaı ise Josef de Souza oldu. Opta ölçümlerine göre en çok başarılı pas yapan (53,3), başarılı pas yüzdesine sahip olan (89), rakip atağını en çok kesen (2,2) ve en çok top çalan (3) isim durumuna geldi. Hem savunma hem de defansta takımına katkı verdi.