Fenerbahçe, Bursaspor hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce, 'Polis Candır' projesi kapsamında Üsküdar Yıldırım Beyazıt Ortaokulu öğrencileri, antrenman öncesinde futbolcularla bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman da, tesislere gelen polislerle bir süre sohbet etti. Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek olan Fenerbahçe, yarın basına kapalı olarak çalışacak.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:05
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Anlaşma sağlandı! İşte imza tarihi
Toplam 7
Yorum
kızıle artık fatih terim gelsin dıyoruzz yetrrrrrrr artıkkkk
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Beşiktaş 5 yıldızını götürmedi!
Toplam 5
Yorum
Atillas-BJK Yedekleri iyi izleyin, takımda ilk 11 durumları karışabilir
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama!
Toplam 2
Yorum
yoksul gerçekten bu yazıyla kardeşilk tohumları ekmişsiniz tebrik eder ellerindem öperim her kimsen
Fenerbahçe, Bursaspor hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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