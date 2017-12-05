 Fenerbahçe, Bursaspor hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Fenerbahçe, Bursaspor hazırlıklarına başladı

    Fenerbahçe, Bursaspor hazırlıklarına başladı

    Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    Süper Lig'de üst üste aldığı 3 galibiyetle 3. sıraya yükselen Fenerbahçe, Bursaspor mücadelesinin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk yarım saati basına açık olarak yapılan antrenmanda, Fernandao, Soldado ve de yer aldı. Soldado ve ilk bölümde takımla birlikte çalışırken, çalışmanın ikinci bölümünde salonda çalıştı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümü ise taktik ağırlıklı geçti. 5'e 2 top kapma çalışması sırasında sağ dizinde sakatlığı bulunan Janssen, uzun süre kulüp doktoruyla konuştu.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce, 'Polis Candır' projesi kapsamında Üsküdar Yıldırım Beyazıt Ortaokulu öğrencileri, antrenman öncesinde futbolcularla bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman da, tesislere gelen polislerle bir süre sohbet etti. Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek olan Fenerbahçe, yarın basına kapalı olarak çalışacak.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:05
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