Değişimin sırrı!

Sarı-lacivertlilerin krizden 3'te 3 yaparak çıkmasının sırrı... Krizin eşiğinden dönen Fenerbahçe zirve ile puan farkını eriterek 4'e indirdi. İşte o sır:İstifadan dönen teknik direktör Aykut Kocaman, kimsenin gözünün yaşına bakmadan neşteri vurdu. Ozan- Mehmet Topal hamlesi, takıma "Gereğini yapmayan kulübede oturur" mesajını verdi.

2- Takıma adalet duygusu yerleştirildi. Kocaman, Valbuena ve Isla sakatlıktan çıkmasına rağmen, onların yokluğunda takıma monte olan ve iyi giden Aatif ve Şener'e forma vermeye devam etti.

3- Yönetim Samandıra'da hocanın yetişemediği noktalara müdahale ederek kriz anında doğru hamlelerde bulundu. Futbolculara, yönetim olarak hocanın sonuna kadar yanında olunduğu net şekilde gösterildi.

4- Başkan Aziz Yıldırım, doğru zamanda doğru hamleyle motivasyonu yeniden sağladı. Samandıra'da verdiği prim sözü, futbolcuların ayağa kalkmasını hızlandıran belki de en önemli etkendi.

5- Sezon başında gerek sakatlıklar, gerekse yedek kalmaları nedeniyle Türk oyuncular takımdan kopma noktasına gelmişti. Kaleci Volkan Demirel'in takıma dönmesi, Mehmet Topal, Şener, Alper gibi isimlerin buna dahil olması mücadele ruhunu artırdı.



KALAN 1 GOL BURSA'YA

Kasımpaşa galibiyetinin mimarlarından Giuliano, verdiği sözü tutamamanın üzüntüsünü yaşadı. Maç öncesi yönetici Ali Yıldırım'ın, "Golcüler yok. İş sana kaldı" sözlerine "3 tane atacağım" karşılığını veren Brezilyalı, maç sonu Yıldırım'ın, "Mükemmeldiniz. 3 tane atmış kabul ediyorum" sözlerine ise "Ama sözümü tutamadım. Kalan 1 golü Bursa'ya atarım" karşılığını verdi.



YENİDEN DOĞUŞ

AATiF: Valbuena'nın sakatlığını fırsata çevirdi. Taraftarın sezon başında gitmediği için yuhaladığıFaslı, Kasımpaşa maçında oyundan çıkarken ayakta alkışlandı.

ŞENER: Aatif gibi o da Isla'nın sakatlığında formayı kaptı. Kasımpaşa maçında 11'deydi. Bir asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

SKRTEL: Vertigo rahatsızlığı nedeniyle takımdan ayrı kaldığı dönemde bireysel hataların arttığı görüldü. Dönüşü, takıma sertlik anlamında çok şey kattı. Rakiplerin pozisyon sayısı azaldı.

M.TOPAL: Kadro dışı kaldı iddialarıyla gündeme oturmasının ardından 3 maçta görev yaptı. Top kayıplarıyla zaman zaman tepki alsa da ikinci topları alma konusundaki devamlılığı beğenildi

İSMAİL: Hasan Ali'den formayı kaptı. Hücumdaki daha etkin görüntüsü şimdilik onu birinci sol bek konumuna getirdi. Etkili kornerleriyle skora katkıda bulundu.



FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

*Bursaspor (d)

*K.Karabük

*A.Konya(d)

Sabah