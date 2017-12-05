 Başsağlığı mesajı – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Başsağlığı mesajı

    Başsağlığı mesajı
    Fenerbahçe Doğuş'un oyuncusu Ahmet Düverioğlu'nun dedesi Cevdet Aydoğan yaşamını yitirdi. Sarılacivertli kulüp, taziye mesajı yayınladı; "Merhuma Allah'tan rahmet, Ahmet Düverioğlu ve kederli ailesi başsağlığı dileriz" ifadesini kullanıldı.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:28
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