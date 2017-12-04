 Kale yine kapanmadı! – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Kale yine kapanmadı!

    Kale yine kapanmadı!
    SEZON başından bu yana gol yeme problemi yaşayan Fenerbahçe, dün akşam da kalesini kapatamadı. Sarı-lacivertlilerin üstün oynadığı Kasımpaşa maçında ağları havalandırdı. Kaleci Volkan Demirel, rakibin 2 golüne engel olamadı. Bu arada F.Bahçe, oynadığı son 12 maçta da gol yedi.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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