Kale yine kapanmadı!

SEZON başından bu yana gol yeme problemi yaşayan Fenerbahçe, dün akşam da kalesini kapatamadı. Sarı-lacivertlilerin üstün oynadığı Kasımpaşa maçında ağları havalandırdı. Kaleci Volkan Demirel, rakibin 2 golüne engel olamadı. Bu arada F.Bahçe, oynadığı son 12 maçta da gol yedi.