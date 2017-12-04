İsla ile 5 dakika!

SAKATLIKTAN kurtulan Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Mauricio İsla, dün akşam yedek soyundu. Sarı-lacivertlilerin bu sezon flaş transferlerinden olan 29 yaşındaki Şilili, karşılaşmanın 85. dakikasında Şener'in yerine oyuna girdi