 İsla ile 5 dakika! – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    İsla ile 5 dakika!

    İsla ile 5 dakika!
    SAKATLIKTAN kurtulan Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Mauricio İsla, dün akşam yedek soyundu. Sarı-lacivertlilerin bu sezon flaş transferlerinden olan 29 yaşındaki Şilili, karşılaşmanın 85. dakikasında Şener'in yerine oyuna girdi
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:15
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