Giuliano'dan sevgilerle... 3 puandan fazlası!

Fenerbahçe'de forvetler Jansen ve Soldado cezalı, Fernandao sakat, Van Persie kulübedeydi. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçı öncesinde golcülerin yokluğu nedeniyle endişelenirken, Brezilyalı yıldız Giuliano harika performansıyla takımını sırtladı. Attığı 2 golle muhteşem golle galibiyeti getiren Sambacı, tribünlere yeniden şampiyonluk şarkıları söyletti.

Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında zirveyle arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Sarı-lacivertlilerin diğer golleri Neustadter ve Valbuena'dan geldi.

26. dakikada Sarı-lacivertliler'de İsmail'in kullandığı kornerde arka direkte kafayı vuran Roman Neustadter topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Kasımpaşa bu gole 45+1'de cevap verdi. Mensah'ın şutunda barajdaki Josef de Souza'ya çarpan top Fenerbahçe ağlarıyla buluştu. Maçın ilk yarısı bu golle 1-1 berabere sona erdi.

49. dakikada Şener'in ortasıyla ceza sahasında buluşan Giuliano, Nabil Dirar ile paslaştı ve kale önünden topu ağlara gönderdi. 2-1

Brezilyalı yıldız, 62. dakikada müthiş bir gole daha imza attı. Şener'in ortasına kale önünde gelişine vuran Giuliano, maçtaki 2. golünü atarak skoru 3-1'e getirdi.

Fenerbahçe'nin son haftalardaki en formda ismi olan Giuliano, son 4 maçtaki gol sayısını 4'e çıkardı! Giuliano bu süreçte 1 de asist yaptı.

67. dakikada Aatıf'ın yerine oyuna Valbuena, 82. dakikada yaptığı tek vuruşla farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Nabil Dirar'ın pasında sağ ayağıyla bekletmeden yerden vuruşunu yapan Fransız yıldız, kaleci Ramazan Köse'nin sağından topu filelerle buluşturdu: 4-1

Valbuena'nın golünden 1 dakika sonra Mensah çalımlarla ceza sahasına girdi. Topu önünde bulan Murillo, Fenerbahçe ağlarını sarstı. 4-2

Kalan dakikalarda başka gol olmayında Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında sahadan 4-2 galip ayrıldı.