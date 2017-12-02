 Valiye makamında ziyaret – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Valiye makamında ziyaret

    Valiye makamında ziyaret
    FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, başkanvekili Mithat Yenigün ile bazı kulüp üyeleri, dün Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün'ü makamlarında ayrı ayrı ziyaret etti. Yıldırım, Dağlı'ya forma hediye etti; Dağlı da başkana çeşitli hediyeler takdim etti. Başsavcı Düzgün'e yapılan ziyarette de karşılıklı hediyeler sunuldu.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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