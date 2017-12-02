Valiye makamında ziyaret
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:42
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Ekici'den kötü haber
Toplam 27
Yorum
emre fenerbahçe düşkünler yurdu gibi..rvp,ekici,soldado.aziz yıldırım önce kendini sorgulasın onca parayı ne yaptım diye
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Ekici'den kötü haber
Toplam 27
Yorum
REAL Gelenler niye faydali olamiyor yaa. Dogru dürüst katkisi olmadi. Lig sonlarina dogru oynar ama ati alan üsküdari gecmis olur haniiii......
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 9
Yorum
REAL 2. KRASIC vakiasi olur. Gereksiz, ASLA GELMESIN!!!
Valiye makamında ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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