Giuliano: İşler yolunda gidiyor

FENERBAHÇE'nin formda ismi Giuliano, Kasımpaşa'yı da yenmeleri halinde önlerinin iyice açılacağını, devrenin kalan üç maçına daha özgüvenle çıkacaklarını söyledi. Sambacı, "Takımda işler her hafta biraz daha yoluna giriyor. Sahada ne yapması gerektiğini bilen ve kendine inanan bir takım var artık. Taraftarımızın da desteğiyle yine kazanmak ve yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi.