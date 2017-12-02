 Giuliano: İşler yolunda gidiyor – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Giuliano: İşler yolunda gidiyor

    Giuliano: İşler yolunda gidiyor
    FENERBAHÇE'nin formda ismi Giuliano, Kasımpaşa'yı da yenmeleri halinde önlerinin iyice açılacağını, devrenin kalan üç maçına daha özgüvenle çıkacaklarını söyledi. Sambacı, "Takımda işler her hafta biraz daha yoluna giriyor. Sahada ne yapması gerektiğini bilen ve kendine inanan bir takım var artık. Taraftarımızın da desteğiyle yine kazanmak ve yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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