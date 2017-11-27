 Van Persie kupa maçına hazırlanıyor – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Van Persie kupa maçına hazırlanıyor

    Van Persie kupa maçına hazırlanıyor

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 29 Kasım Çarşamba günü sahasında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, Süper Lig'deki Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

    Diğer futbolcuların ise koordinasyon hareketleri, top kapma oyunu ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı aktarıldı.

    Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:03
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Van Persie kupa maçına hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.