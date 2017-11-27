Van Persie kupa maçına hazırlanıyor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 29 Kasım Çarşamba günü sahasında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, Süper Lig'deki Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise koordinasyon hareketleri, top kapma oyunu ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı aktarıldı.
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:03
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Unutulan kahraman!
Toplam 6
Yorum
Yasin veya Sinan maçına göre belhandayla rotasyona girse hem kadrodan hem de oyundan maksimum fayda alırız.
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Ameliyat beklesin!
Toplam 5
Yorum
gsssssss bu adamın kemıklerıde cam gıbı hersene bıryerı kırılıyo kırılmıadık yerı kalmadı adamın
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 4
Yorum
Kabataşlı Kupada GENÇLERi Oynat.Berk,SelçukÖZTÜRK,RecepGÜL,İbrahimDEMİRBAĞ,Gökay GÜNEY,OzanKABAK vs.TopGençlerde Olmak üzereYanlarına 1-2Tecrübeli kat
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