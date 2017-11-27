 O kayıplar olmasa... – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    O kayıplar olmasa...

    O kayıplar olmasa...
    F.BAHÇE'nin sol beki İsmail Köybaşı, Antalya maçının psikolojik etkisinin büyük olduğunu belirterek, "İyi hazırlandık ve kazandık. Yarışta olmayı sürdürmeliyiz ve buna inanmalıyız" dedi. Osmanlı ve Kayseri maçlarında kaybedilen 4 puana yanan Köybaşı, "Ders çıkarıp yolumuza devam etmeliyiz" diye konuştu
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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