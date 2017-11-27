O kayıplar olmasa...

F.BAHÇE'nin sol beki İsmail Köybaşı, Antalya maçının psikolojik etkisinin büyük olduğunu belirterek, "İyi hazırlandık ve kazandık. Yarışta olmayı sürdürmeliyiz ve buna inanmalıyız" dedi. Osmanlı ve Kayseri maçlarında kaybedilen 4 puana yanan Köybaşı, "Ders çıkarıp yolumuza devam etmeliyiz" diye konuştu