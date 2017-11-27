 Janssen, Paşa’da yok – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Janssen, Paşa’da yok

    Janssen, Paşa’da yok
    SARI-lacivertli takımda maça sarı kart ceza sınırında Janssen, haftaya Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. 90. dakikada sarı gören Hollandalı santrfor cezalı duruma düştü. Yine ceza sırında mücadele başlayan Roman Neustadter ise kazasız tamamladı. Fenerbahçe'de sınırda bulunan diğer isim ise Hasan Ali Kaldırım.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:08
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