GiuliaON numara
27 yaşındaki futbolcu, ilk yarı sonunda düzgün bir vuruşla golü atıp, Kanarya’yı yarışa ortak etti. Fenerbahçe’nin deplasmanda bulduğu son 4 golün 3’üne adını yazdıran Giuliano, bu sezon toplam 6 gole etki etti
Giuliano, dün gece golün dışında ilginç bir istatistiğe de ulaştı. Tecrübeli orta saha, Fenerbahçe'nin deplasmanda kaydettiği son 4 golün 3'üne (Alanya, Osmanlı, Antalya) adını yazdırdı. Kayıp istemiyoruz 1 de asisti bulunan Brezilyalı futbolcu, son 9 maçta 6 gole etki etti. Sarı-lacivertli yıldız, karşılaşma sonrası "Gol attığım için mutluyum. Benim golümle kazandığımız için esktra bir sevincim elbette var. Haftaya oynayacağımız Kasımpaşa maçında da bunu devam ettirip kalan maçların hepsinden 3 puan almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:53
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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