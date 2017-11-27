GiuliaON numara

27 yaşındaki futbolcu, ilk yarı sonunda düzgün bir vuruşla golü atıp, Kanarya’yı yarışa ortak etti. Fenerbahçe’nin deplasmanda bulduğu son 4 golün 3’üne adını yazdıran Giuliano, bu sezon toplam 6 gole etki etti

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Giuliano, bekleneni verdi ve Kanarya'ya 3 puanı getirdi. Brezilyalı futbolcu, 45. dakikada usta işi bir vuruşla topu ağlara gönderip bu sezon Süper Lig'deki 5. sayısına imza attı. 27 yaşındaki oyuncu, golü dışında arkadaşlarıyla yardımlaşması ve performansı ile de tam not aldı.



Giuliano, dün gece golün dışında ilginç bir istatistiğe de ulaştı. Tecrübeli orta saha, Fenerbahçe'nin deplasmanda kaydettiği son 4 golün 3'üne (Alanya, Osmanlı, Antalya) adını yazdırdı. Kayıp istemiyoruz 1 de asisti bulunan Brezilyalı futbolcu, son 9 maçta 6 gole etki etti. Sarı-lacivertli yıldız, karşılaşma sonrası "Gol attığım için mutluyum. Benim golümle kazandığımız için esktra bir sevincim elbette var. Haftaya oynayacağımız Kasımpaşa maçında da bunu devam ettirip kalan maçların hepsinden 3 puan almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.