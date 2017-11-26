Fenerbahçe Antalya'da samba yaptı!

Süper Lig'in 13. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oldu.



Uzun süre orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın 45. dakikasında Janssen ile verkaça giren Giuliano attığı golle Fenerbahçe'yi devreye 1-0 önde götürdü.



Beşiktaş'ı averajla geçti!

İkinci yarıda da üstünlüğünü korumayı başaran Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılmayı başaran taraf oldu. Bu sonuçla puanını 23'e yükselten Fenerbahçe, averajla Beşiktaş'ın üstüne çıktı., Antalyaspor ise 13 puanda kaldı.









Maçtan notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor deplasmanında ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Teknik direktör Kocaman, geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yenen takımını bozmadı.

Sarı-lacivertliler, sahaya Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Giuliano Victor de Paulo, Aatıf Chahechouhe ve Vincent Janssen 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Mathieu Valbuena ile sarı kart cezaları sona eren Alper Potuk ve Luis Neto, yedekler arasında yer aldı.

- Antalyaspor'da tek değişiklik

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo ise son oynadıkları Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig'deki son 3 maçını da kazanan kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Leonardo, geçen hafta 1-1 sona eren Atiker Konyaspor müsabakasının ilk 11'inde oynayan Harun Alpsoy'u yedek kulübesinde tuttu. Leonardo, bu futbolcunun yerine orta sahada Charles'e şans verdi.

- Taraftarlardan yoğun ilgi

Antalyaspor-Fenerbahçe maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşma öncesinde Antalya Stadı'nda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.

Seremoni sırasında stat içinde uçan güvercin, ilgi odağı oldu.

Öte yandan Antalyasporlu futbolcular, seremoni öncesi "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla sahaya çıktı.