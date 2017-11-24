 Katalan radyosuna göre Mesut Barça'da! – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Katalan radyosuna göre Mesut Barça'da!

    Katalan radyosuna göre Mesut Barça'da!
    Katalonya Radyosu, Arsenal'da forma giyen Türk asıllı yıldız Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt ile görüştüklerini aktarırken, oyuncunun devre arasında Barcelona'nın formasını giyeceğini duyurdu. Anlaşmanın 20 milyon euro karşılığında 3.5 yıl olduğu ileri sürüldü. Manchester United, Atletico Madrid, Schalke ve daha birçok kulübün peşinde olduğu Mesut'un adı sık sık Fenerbahçe ile de anılıyor.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:29
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