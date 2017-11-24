Fener'e Isla müjdesi
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:26
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Behich adım adım
Toplam 2
Yorum
sdf sdf ismin seni ele veriyor bursaspor taraftarı :)
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Fener'i istiyor
Toplam 11
Yorum
UZMAN DR O PARAYI BANA VERSİNLER FENERE YENİ TAKIM KURARIM VE ŞAMPİYON OLUR. BU TAKIMIN ADI YETER YETERKİ ALINAN OYUNCULAR KADIKÖY BOGASI GİBİ SALDIR
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Anahtar teslim
Toplam 6
Yorum
Fatih Terim Varligin bir dert, Yoklugun bambaska dert!!
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