 Mehmet Topal kendine geldi – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    kendine geldi

    Mehmet Topal kendine geldi
    Aykut Kocaman'la buzları eritip Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan , hırslı ve inançlı futboluyla alkış aldı. Josef'le birlikte rakip atakları ilk kesen isim olan, sık sık da hücuma kalkıp takımı öne iten Topal, paslaşma trafiğine de olumlu katkılar yaptı. Tecrübeli futbolcu, zor onlarda ise telkinleriyle takım arkadaşlarını maça motive etti.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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