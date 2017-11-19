 "Hakem tehdit eder gibiydi" – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    "Hakem tehdit eder gibiydi"

    "Hakem tehdit eder gibiydi"

    Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'ye 4-1 yenildikleri maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştirdi.

    Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Aybaba, sözlerine vefat eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nu anarak başladı.

    Oyuna istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayan Aybaba, şunları kaydetti:

    "İkinci yarıda golü bulup öne geçeceğiz, diye düşünürken, 10 kişi kaldık. Takım direncini kaybetti. Oyunu yönetenlerden saygı bekliyoruz. Biz futbol adamıyız. Herkese saygılı olmak isterim. Oyunu yöneten arkadaşların iki takıma da saygılı olması lazım. Böyle olmaz. Belki 10 senedir hakem konuşmam, onlar da insandır, belli sorunları olabilir. Hep destek olurum ama böyle olmaz. Bizim oyuncularımızı sanki tehdit eder gibiydi. Bir takım bu kadar psikolojik baskı altına alınmaz. Oyuncularım ne olduğunu şaşırdı."

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:11
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