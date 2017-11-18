Sivasspor’a hücum!

AYKUT Kocaman, cezalı ve sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle kadroda zorunlu değişikliklere gidecek. Sarı-lacivertli hoca, futboldan memnun olmadığı için taktik değişikliğe de gidebilir. Kocaman'ın, Sivas karşısında çift forvetle takımını sahaya sürebileceği, Janssen- Soldado ikilisini aynı anda kullanabileceği öğrenildi. Kocaman'ın takım savunmadayken mücadeleci yapısı nedeniyle Janssen'i sağ kanatta kullanabileceği öğrenildi. İdmanlarda bunun provaları yapılıyor. Sakatlığı tamamen geçen ve takımla çalışan Mehmet Ekici'nin de maç kadrosunda yer alabileceği ancak ilk 11'de riske edilmeyeceği belirtildi.