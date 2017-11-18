 'Birbirimize sarılalım’ – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    'Birbirimize sarılalım’

    'Birbirimize sarılalım’
    BAŞKAN Aziz Yıldırım'la görüşmesinden moralli ayrılan Aykut Kocaman, Sivasspor maçının görüntülü analiz toplantısının sonunda futbolcularına şöyle seslendi: "Yeni bir sayfa açma zamanı geldi de geçiyor. Sizin ne kadar kaliteli bir takım olduğunu her zaman söyledim. Bunu basın önünde de söyledim, size de defalarca anlattım. Ben size güveniyorum, zorlukların üstesinden geliriz. Artık saha içi ve saha dışında birbirimize sarılalım."

    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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