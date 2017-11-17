Potada liderin konuğu oluyor

F.BAHÇE Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında bugün Rusya'da lider CSKA Moskova'ya konuk olacak. Megasport Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. 7 haftada 4 galibiyet, 3 yenilgi alan Kanarya, son maçında sahasında Olympiakos'a mağlup oldu. Zirvedeki CSKA'nın ise 6 galibiyet, 1 yenilgisi var.



KANARYA'NIN SEVDİĞİ DEPLASMAN

CSKA Moskova, organizasyonda sahasında oynadığı son 70 maçta sadece 4 yenilgi alırken, bunların 3'ünü F.Bahçe'ye karşı yaşadı. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son 3 deplasman maçını da kazandı. Sahasında en son F.Bahçe'ye kaybeden CSKA, Avrupa Ligi'nde 14 maçtır evinde kaybetmiyor. Dev organizasyonda iki takım arasındaki galibiyet sayısında ise CSKA 7-5 önde.