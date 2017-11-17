Potada liderin konuğu oluyor
KANARYA'NIN SEVDİĞİ DEPLASMAN
CSKA Moskova, organizasyonda sahasında oynadığı son 70 maçta sadece 4 yenilgi alırken, bunların 3'ünü F.Bahçe'ye karşı yaşadı. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son 3 deplasman maçını da kazandı. Sahasında en son F.Bahçe'ye kaybeden CSKA, Avrupa Ligi'nde 14 maçtır evinde kaybetmiyor. Dev organizasyonda iki takım arasındaki galibiyet sayısında ise CSKA 7-5 önde.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:15
-
Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
-
Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
-
Dursun Özbek'ten Arda Turan açıklaması!
Toplam 3
Yorum
Aslan AMAN ISLER IYI GIDERKEN YANLIS YAPMA ARDA KENDINE OYNAYABILECEGI BIR TAKIM BULSUN ONU SEVIYORUZ AMA UZAKTAN
Potada liderin konuğu oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.