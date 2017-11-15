Sabit kalıp yem olmayın!
Toplantı yarına ertelendi
AYKUT Kocaman'ın futbolcularıyla dün yapması planlanan toplantı, milli takımlara giden oyuncuların dönmemesi üzerine yarına ertelendi. Başkan Aziz Yıldırım'ın da Samandıra'da teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelmesi bekleniyor.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:41
-
Ozzy ve Cenk'i 1 puan kurtaracak
Toplam 7
Yorum
tarafkartal ozii düşüşte ama dün milli takım atak gollerinde cenk ve ozi vardı...
-
Galatasaray'dan bedelli sermaye artırımı
Toplam 1
Yorum
Yeter be Batırdınız kabul edin bu takımı.. İnsanları kandırmayın artık..
-
Ozi giderse Fortounis
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) lucas olmadı bari bunu alın gerçi tarz olarak oğuzhan vari biri ama bakalım güneş başka bişeye evrile bilir :)
Sabit kalıp yem olmayın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.