 Sabit kalıp yem olmayın! – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Sabit kalıp yem olmayın!

    Sabit kalıp yem olmayın!
    , Sivas maçı öncesi forvetlere özel hücum organizasyonları çalıştırıyor. Sarı-lacivertli hoca, golcülerinden sürekli olarak dönerek oynamalarını istiyor. Bu arada dün yapay zeka konusunda düzenlenen bir seminere katılan Kocaman teknolojiyi en iyi şekilde kullandıklarını söyledi.

    Toplantı yarına ertelendi
    AYKUT Kocaman'ın futbolcularıyla dün yapması planlanan toplantı, milli takımlara giden oyuncuların dönmemesi üzerine yarına ertelendi. Başkan Aziz Yıldırım'ın da Samandıra'da teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelmesi bekleniyor.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:41
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