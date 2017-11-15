‘Korkuttun Ozan!’

Romanya ile oynanan milli maçta dizinden sakatlanandan iyi haber geldi. Dün MR'ı çekilen ve birtakım tetkiklerden geçen 22 yaşındaki futbolcununbelirtildi. Oyuncu zaten Milli Takım'ın'la yaptığı karşılaşmanın ikinci yarısında da görev yapmıştı.direktör, pazar günü Sivasspor'a karşı sahada olacağı kaydedilen Ozan'la dün bir görüşme yaparak,dedi. Kocaman, "Sana her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.diyerek genç oyuncusunu uyardı. Sakatlıkları sürenve'nın tedavilerine ise devam edildi.