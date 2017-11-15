‘Korkuttun Ozan!’
Milli maçta sakatlanan yıldız futbolcunun MR’ı temiz çıktı, Aykut Kocaman derin bir oh çekti...
Teknik direktör Aykut Kocaman, pazar günü Sivasspor'a karşı sahada olacağı kaydedilen Ozan'la dün bir görüşme yaparak, "Korkuttun bizi" dedi. Kocaman, "Sana her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kendini sakatlıktan koru" diyerek genç oyuncusunu uyardı. Sakatlıkları süren Mauricio İsla ve Mathieu Valbuena'nın tedavilerine ise devam edildi.
Emre BOL
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:39
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Ozzy ve Cenk'i 1 puan kurtaracak
Toplam 7
Yorum
tarafkartal ozii düşüşte ama dün milli takım atak gollerinde cenk ve ozi vardı...
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Galatasaray'dan bedelli sermaye artırımı
Toplam 1
Yorum
Yeter be Batırdınız kabul edin bu takımı.. İnsanları kandırmayın artık..
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Ozi giderse Fortounis
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) lucas olmadı bari bunu alın gerçi tarz olarak oğuzhan vari biri ama bakalım güneş başka bişeye evrile bilir :)
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