 ‘Korkuttun Ozan!’ – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    ‘Korkuttun Ozan!’

    ‘Korkuttun Ozan!’

    Milli maçta sakatlanan yıldız futbolcunun MR’ı temiz çıktı, Aykut Kocaman derin bir oh çekti...

    Romanya ile oynanan milli maçta dizinden sakatlanan Ozan Tufan'dan iyi haber geldi. Dün MR'ı çekilen ve birtakım tetkiklerden geçen 22 yaşındaki futbolcunun önemli bir şeyinin olmadığı belirtildi. Oyuncu zaten Milli Takım'ın Arnavutluk'la yaptığı karşılaşmanın ikinci yarısında da görev yapmıştı.

    Teknik direktör Aykut Kocaman, pazar günü Sivasspor'a karşı sahada olacağı kaydedilen Ozan'la dün bir görüşme yaparak, "Korkuttun bizi" dedi. Kocaman, "Sana her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kendini sakatlıktan koru" diyerek genç oyuncusunu uyardı. Sakatlıkları süren Mauricio İsla ve Mathieu Valbuena'nın tedavilerine ise devam edildi.

    Emre BOL
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:39
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