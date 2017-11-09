 İki yıldıza kutlama – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    İki yıldıza kutlama

    İki yıldıza kutlama
    Fenerbahçe Doğuş'ta Sinan Güler ve Nikola Kalinic'in doğum günleri kutlandı. Sarılacivertli kulübün resmi hesapları 35 yaşında giren Sinan ile 27 yaşına basan Kalinic'in doğum günleri için kutlama mesajı paylaştı. Takım arkadaşları da iki ismi kutladı.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:33
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