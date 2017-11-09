İki yıldıza kutlama

Fenerbahçe Doğuş'ta Sinan Güler ve Nikola Kalinic'in doğum günleri kutlandı. Sarılacivertli kulübün resmi hesapları 35 yaşında giren Sinan ile 27 yaşına basan Kalinic'in doğum günleri için kutlama mesajı paylaştı. Takım arkadaşları da iki ismi kutladı.