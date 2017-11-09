Çok çalışıp durumu düzelteceğiz

Takım kaptanlığı için adı geçen Ozan Tufan, ortada bir başarısızlık varsa bunda sorumluluğun tüm takıma ait olduğunu söyledi. Aykut Kocaman'a destek veren genç oyuncu, çok çalışarak bu durumu düzelteceklerini de belirtti. Ozan ligdeki son 4 maçta 2 gol 1 asist ile takımın en etkili oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Fazla kiloları nedeniyle uzun süre taraftarlardan tepki gören Ozan'ın yaptığı çıkış diğer oyunculara da örnek gösteriliyor.