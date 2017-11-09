 Çok çalışıp durumu düzelteceğiz – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Çok çalışıp durumu düzelteceğiz

    Çok çalışıp durumu düzelteceğiz
    Takım kaptanlığı için adı geçen Ozan Tufan, ortada bir başarısızlık varsa bunda sorumluluğun tüm takıma ait olduğunu söyledi. Aykut Kocaman'a destek veren genç oyuncu, çok çalışarak bu durumu düzelteceklerini de belirtti. Ozan ligdeki son 4 maçta 2 gol 1 asist ile takımın en etkili oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Fazla kiloları nedeniyle uzun süre taraftarlardan tepki gören Ozan'ın yaptığı çıkış diğer oyunculara da örnek gösteriliyor.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:49
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