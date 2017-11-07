Bilic açıkladı! F.Bahçe'den teklif aldı mı?

Slaven Bilic, Fenerbahçe'den teklif aldı mı sorusuna, "Bir süre takım çalıştırmayacağım. Çok yorgunum. Fenerbahçe'den de teklif almadım" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Slaven Bilic, Pazartesi günü West Ham United ile yollarını ayırmıştı ve adı Fenerbahçe ile geçiyordu.