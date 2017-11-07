Bilic açıkladı! F.Bahçe'den teklif aldı mı?
West Ham United ile yollarını yeni ayıran Slaven Bilic, Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddiaları üzerine bir açıklamada bulundu.
Slaven Bilic, Fenerbahçe'den teklif aldı mı sorusuna, "Bir süre takım çalıştırmayacağım. Çok yorgunum. Fenerbahçe'den de teklif almadım" ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere Slaven Bilic, Pazartesi günü West Ham United ile yollarını ayırmıştı ve adı Fenerbahçe ile geçiyordu.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:01
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Derbiyi bırak yıldızlara bak
Toplam 10
Yorum
ua5454 gs uefayı alamaz, gs reali yenemez, gs juventusu bu grupta gecemez, siz göremez edemez dedikce parlıyoruz. devam et
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 73
Yorum
Duayen Galatasaray hala ilk 5 teki lerle oynamadı. Puan farkı suni neden istifa etsin ki :)))))))))
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Barcelona tepkisi
Toplam 25
Yorum
e bu adamda her naneye burnunu sokuyor
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