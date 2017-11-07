 Bilic açıkladı! F.Bahçe'den teklif aldı mı? – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Bilic açıkladı! F.Bahçe'den teklif aldı mı?

    Bilic açıkladı! F.Bahçe'den teklif aldı mı?

    West Ham United ile yollarını yeni ayıran , 'nin başına geçeceği iddiaları üzerine bir açıklamada bulundu.

    , 'den teklif aldı mı sorusuna, "Bir süre takım çalıştırmayacağım. Çok yorgunum. Fenerbahçe'den de teklif almadım" ifadelerini kullandı.

    Bilindiği üzere Slaven Bilic, Pazartesi günü West Ham United ile yollarını ayırmıştı ve adı Fenerbahçe ile geçiyordu.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:01
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