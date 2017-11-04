Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Kayserispor maçında 3-1 öne geçtiği maçta uzatmaların uzatmasında yediği golle puan kaybeden Fenerbahçe, başkentteki maçta Osmanlıspor karşısında da skoru koruyamadı. Giuliano'yla 7. dakikada öne geçen sarı-lacivertliler, 89. dakikada Umar Aminu'nun golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı
Süper Lig'in 11. haftasında, Ankara'daki maçta Fenerbahçe, ligin son sırasındaki Osmanlıspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 7. dakikada Ozan Tufan'ın asistine Giuliano'nun golüyle öne geçti. Aykut Kocaman'ın ekibi sahadan 3 puanla ayrılacak derken, Sarı Kanarya'nın son dakika sendromu yeniden nüksetti ve Osmanlıspor 89. dakikada Umar Aminu ile beraberlik golünü buldu.
Şener Özbayraklı'nın çıkarken kaptırdığı topta Osmanlıspor golü buldu ve sarı-lacivertliler karşısında son dakikalarına geride girdiği maçta sahadan 1 puanla ayrıldı.
Başkentte yeniden hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler lider Galatasaray'dan 9 puan geriye düştü.
Şener Özbayraklı'nın çıkarken kaptırdığı topta Osmanlıspor golü buldu ve sarı-lacivertliler karşısında son dakikalarına geride girdiği maçta sahadan 1 puanla ayrıldı.
Başkentte yeniden hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler lider Galatasaray'dan 9 puan geriye düştü.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
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dldld yenilcen aykut kocakafa
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Nazara geldi. 10 dak kaldı sahada
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Bajic de listede
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yanarı yanarım gayseriye kaptırılan 2 puana yanarım..suçlu hoca dır sonra topçular sonra popçular :)))
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