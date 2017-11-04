 Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi

    Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi

    Kayserispor maçında 3-1 öne geçtiği maçta uzatmaların uzatmasında yediği golle puan kaybeden Fenerbahçe, başkentteki maçta Osmanlıspor karşısında da skoru koruyamadı. Giuliano'yla 7. dakikada öne geçen sarı-lacivertliler, 89. dakikada Umar Aminu'nun golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı

    Süper Lig'in 11. haftasında, Ankara'daki maçta Fenerbahçe, ligin son sırasındaki Osmanlıspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 7. dakikada Ozan Tufan'ın asistine Giuliano'nun golüyle öne geçti. Aykut Kocaman'ın ekibi sahadan 3 puanla ayrılacak derken, Sarı Kanarya'nın son dakika sendromu yeniden nüksetti ve Osmanlıspor 89. dakikada Umar Aminu ile beraberlik golünü buldu.

    Şener Özbayraklı'nın çıkarken kaptırdığı topta Osmanlıspor golü buldu ve sarı-lacivertliler karşısında son dakikalarına geride girdiği maçta sahadan 1 puanla ayrıldı.

    Başkentte yeniden hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler lider Galatasaray'dan 9 puan geriye düştü.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.