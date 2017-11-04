Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi

Kayserispor maçında 3-1 öne geçtiği maçta uzatmaların uzatmasında yediği golle puan kaybeden Fenerbahçe, başkentteki maçta Osmanlıspor karşısında da skoru koruyamadı. Giuliano'yla 7. dakikada öne geçen sarı-lacivertliler, 89. dakikada Umar Aminu'nun golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı

Süper Lig'in 11. haftasında, Ankara'daki maçta Fenerbahçe, ligin son sırasındaki Osmanlıspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 7. dakikada Ozan Tufan'ın asistine Giuliano'nun golüyle öne geçti. Aykut Kocaman'ın ekibi sahadan 3 puanla ayrılacak derken, Sarı Kanarya'nın son dakika sendromu yeniden nüksetti ve Osmanlıspor 89. dakikada Umar Aminu ile beraberlik golünü buldu.



Şener Özbayraklı'nın çıkarken kaptırdığı topta Osmanlıspor golü buldu ve sarı-lacivertliler karşısında son dakikalarına geride girdiği maçta sahadan 1 puanla ayrıldı.



Başkentte yeniden hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler lider Galatasaray'dan 9 puan geriye düştü.