 Mehmet Ekici hırs kurbanı! – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    hırs kurbanı!

    <a href="/index/mehmet-ekici?id=ac80e663-8d18-48ef-b565-3ccd30dbf67d" class="" rel="tag">Mehmet Ekici</a> hırs kurbanı!

    Temmuz ayından beri üçüncü kez sakatlanan ’nin bu kötü durumu yaşamasındaki en büyük sebebin; aşırı hırsı ve takıma bir an önce katkı vermek istemesi olduğu öğrenildi.

    Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Fenerbahçe'de oynamak istediği için Trabzonspor tarafından kadrodışı bırakılan , Karadeniz ekibiyle sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-lacivertliler'e imzayı atmıştı.

    Bu sırada 6 ay futbol oynamayan ve fizik olarak eksiklikleri bulunan Ekici, geçtiğimiz temmuz ayından beri üçüncü kez sakatlanmıştı. Galatasaray derbisi öncesi idmanda sıkıntı yaşayan ve kas yırtığı olduğu öğrenilen Ekici'nin milli aradan sonra takıma katılması bekleniyor. Ancak tecrübeli futbolcunun bu kadar çok sıkıntı yaşamasındaki en büyük sebeplerden biri ise hırsı ve en kısa zamanda takıma katkı vermek istemesi.

    ARTIK DAHA DİKKATLİ
    Gerek maçlarda gerekse antrenmanlarda kendisini normalden daha fazla zorlayan yıldız oyuncu, bu kez daha temkinli davranma kararı aldı. Hoca Aykut Kocaman'ın, "Acele etme. Tam olarak hazır olduğunda dön" mesajını verdiği milli futbolcu, artık çok daha dikkatli şekilde çalışıyor ve kendisine verilen programın dışına çıkmıyor.

    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 08:54
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