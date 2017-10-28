F.Bahçeli eski yönetici Vedat Olcay vefat etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Olcay'ın tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "Uzun yıllar kulübümüze çeşitli görevlerde büyük hizmetleri bulunan Vedat Olcay'a Allah'tan rahmet, Olcay ailesi başta olmak üzere, sevenleri ve tüm Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ise kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Vedat Olcay'ın kulübe uzun yıllar önemli hizmetlerinin bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Desteğini her alanda hissettiğimiz, Fenerbahçemizin gelişiminde önemli pay sahiplerinden biri olan, yönetim kurulu danışmanımız, mesai arkadaşım, eski genel sekreterimiz, değerli kardeşim Vedat Olcay'ı kaybetmemizin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Hayatının önemli bir bölümünü Fenerbahçe mesaisiyle geçirmiş, yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak olan kardeşim Vedat Olcay'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum."



