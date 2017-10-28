F.Bahçeli eski yönetici Vedat Olcay vefat etti
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Danışmanı ve eski kulüp genel sekreteri Vedat Olcay, vefat etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Olcay'ın tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "Uzun yıllar kulübümüze çeşitli görevlerde büyük hizmetleri bulunan Vedat Olcay'a Allah'tan rahmet, Olcay ailesi başta olmak üzere, sevenleri ve tüm Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ise kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Vedat Olcay'ın kulübe uzun yıllar önemli hizmetlerinin bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Desteğini her alanda hissettiğimiz, Fenerbahçemizin gelişiminde önemli pay sahiplerinden biri olan, yönetim kurulu danışmanımız, mesai arkadaşım, eski genel sekreterimiz, değerli kardeşim Vedat Olcay'ı kaybetmemizin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Hayatının önemli bir bölümünü Fenerbahçe mesaisiyle geçirmiş, yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak olan kardeşim Vedat Olcay'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum."
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:57
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Gerçek ortaya çıktı! 'Siyahi pislik' demiş
Toplam 3
Yorum
CDTRF Gerçekse,açıkça ben utandım. Dinimizde ve anlayışımızda geleneklerimizde renkten dilden etnisiteden dolayı aşağılamak yoktur. Yazıklar olsun
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''Adamına göre muamele yapılmasın''
Toplam 10
Yorum
mehmet vallahi sizeleri inanamiyorum nasil oluyorda böyle agir küfür eden insani koruyorsunuz vallahi ayip byk baskanida iyice sapati bence cimbomm
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Kaptan dümene
Toplam 2
Yorum
HAGİ10 BU MAÇI KAPTANIMIZ ALICAK ONA GÜVENİYORUM
F.Bahçeli eski yönetici Vedat Olcay vefat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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