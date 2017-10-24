 Cimbom’a izin yok – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Cimbom’a izin yok

    Cimbom’a izin yok
    FENERBAHÇE'nin oldukça ilginç bir istatistiği var. Sarı-lacivertliler son oynadıkları resmi 22 karşılaşmanın sadece 2'sinde gol yemedi. İkisi de Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray maçlarında gerçekleşti. Geçtiğimiz sezon Josef'in golüyle 1-0 kazanan Kanarya, bu yıl ise 0-0 berabere kaldı. Diğer Tarık Ongun 20 karşılaşmada da gol yediler.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:38
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