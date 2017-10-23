Fark azalacak
“Yenilsek de yarışa devam edecektik. Vazgeçmek yok. G.Saray’ın puan ortalaması 2.06, F.Bahçe’nin 2.08. G.Saray düşüşe geçer. Hakem 2 takım için de kötü yönetti”
8 haftada oluşmuş 8 puanlık farkı indirmek ilk hedefimizdi. Bu maçı bir fırsat olarak görüyorduk.
İlk yarıda maçı koparacak duruma getirdik ancak pozisyonları değerlendiremedik.
Kırmızı karttan sonra oyun tamamen bize geçti ama gerekeni yapamadık.
Bu kadar zor bir maçta biraz da olsa hakemlere yüklenmeye çalışmak büyük insafsızlık olur. Bizim aleyhimize çok net hatalar vardı. İki taraf adına da kötü yönetim. Attığımız gol ve penaltı pozisyonu gri. Galatasaray'ın aleyhine yapılan hatalar için de böyle.
Puan ortalamamızı yükseltmeye çalışacağız. Rakiplerin kaybını bekleyeceğiz. G.Saray'ın puan ortalaması düşecektir. 3 puanlı sistemde, G.Saray 2.06 ortalamada. F.Bahçe ise 2.08.
Zaten bazı şeylerden dolayı kulübün üstünde negatif algı var. Koptu, kırıldı deniyor. Kırılma olması için, vazgeçmen gerekir. Bugün mağlup da olsak, kesinlikle yine yarışın içerisinde olacaktık. Galibiyet olsaydı, biraz daha hızlanacaktık. Puan farkının ilkyarı sonuna kadar azalacağının inanıyorum. Bu bir tahmin. 2. devre çok daha güçlü bir şekilde başlarız.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:37
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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