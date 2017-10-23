 26 yıl sonra ilk – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    26 yıl sonra ilk

    26 yıl sonra ilk
    F.Bahçe'nin kalesini 26 yıl sonra ilk kez bir Galatasaray derbisinde yabancı bir kaleci korudu. Carlos Kameni, Beşiktaş derbisinden sonra dün de görev yapan isim oldu. En son Kanarya'nın efsane kalecisi Toni Schumacher 26 yıl önce görev yapmıştı. Kameni başarılı kurtarışları ile geçit vermedi.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:00
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