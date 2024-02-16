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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze: Fazlasıyla pozisyona girdik

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin teknik direktörü Şota Arveladze, maçta fazlasıyla pozisyona girdiklerini belirtti.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 23:05
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze: Fazlasıyla pozisyona girdik

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, maçta fazlasıyla pozisyona girdiklerini belirtti.

Şota Arveladze, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi ve tempolu bir maç olduğunu aktaran Şota, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Fazlasıyla pozisyona girdik. Bu tarz müsabakalarda maçı öldürmek önemli bir olay. 5-6 pozisyona girersen gol atman lazım ama bu tarz maçlarda golü bulmak zor olabiliyor. Puan puandır sonuçta. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Kasımpaşa da iyi oynuyor, onlara da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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