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Fatih Karagümrük Ibrahim Dresevic'in Japonya'ya transfer olduğunu duyurdu

Son dakika transfer haberleri... VavaCars Fatih Karagümrük, Kosovalı defans oyuncusu Ibrahim Dresevic'in Japonya'ya transfer olduğunu açıkladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 10:34
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Fatih Karagümrük Ibrahim Dresevic'in Japonya'ya transfer olduğunu duyurdu

Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, 26 yaşındaki Kosovalı defans oyuncusu Ibrahim Dresevic'in Japonya'ya transfer olduğunu açıkladı.

Karagümrük'ten yapılan açıklama şöyle:

Oyuncumuz Ibrahim Dresevic'in Japonya 1. Ligi takımlarından FC Machida Zelvia'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.

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