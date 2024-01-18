Fatih Karagümrük Ibrahim Dresevic'in Japonya'ya transfer olduğunu duyurdu

Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, 26 yaşındaki Kosovalı defans oyuncusu Ibrahim Dresevic'in Japonya'ya transfer olduğunu açıkladı.
Karagümrük'ten yapılan açıklama şöyle:
Oyuncumuz Ibrahim Dresevic'in Japonya 1. Ligi takımlarından FC Machida Zelvia'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.
Kamuoyuna duyuru Oyuncumuz Ibrahim Dresevic'in Japonya 1. Ligi takımlarından FC Machida Zelvia'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 18, 2024