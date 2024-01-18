Fatih Karagümrük Ibrahim Dresevic'in Japonya'ya transfer olduğunu duyurdu

Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, 26 yaşındaki Kosovalı defans oyuncusu Ibrahim Dresevic'in Japonya'ya transfer olduğunu açıkladı.

Karagümrük'ten yapılan açıklama şöyle:

Oyuncumuz Ibrahim Dresevic'in Japonya 1. Ligi takımlarından FC Machida Zelvia'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.