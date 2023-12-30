VavaCars Fatih Karagümrük'te Otabek Shukurov ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te Özbek futbolcu Otabek Shukurov ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Geçen sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Shukurov, tüm kulvarlarda forma giydiği 46 maçta 1 gol kaydetti.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kamuoyuna duyuru Oyuncularımızdan Otabek Shukurov'un sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz. pic.twitter.com/aNfrAsX6i2