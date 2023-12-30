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VavaCars Fatih Karagümrük'te Otabek Shukurov ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul temsilcisi Özbek oyuncu Otabek Shukurov ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 18:24 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 18:27
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VavaCars Fatih Karagümrük'te Otabek Shukurov ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te Özbek futbolcu Otabek Shukurov ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Geçen sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Shukurov, tüm kulvarlarda forma giydiği 46 maçta 1 gol kaydetti.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

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