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Gümrük’ten super finiş

Ev sahibi ekip, Lobzhanidze ve Diagne’nin (2) golleriyle şov yaparak sezonu güzel bir galibiyetle tamamladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Gümrük’ten super finiş

Süper Lig'den son hafta maçında İstanbul derbisi oynandı. Karagümrük, konuğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle noktaladı. Ev sahibi ekip 14. dakikada Lobzhanidze'nin golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti ancak, Karagümrük durmadı...

PAŞA YALPALADI
Karagümrük'ün diğer sayıları Diagne'den geldi. Tecrübeli futbolcu önce 67 ardından da 82. dakikada attığı gollerle takımının galibiyetini perçinledi. Karagümrük böylece son haftalardaki iniş çıkışlığı grafiğini son maçta da sürdürdü. Ancak Kasımpaşa üst üste 2 yenilgiyle ligi tamamladı.

GÜZEL BİR FİNAL YAPTIK
Karagümrük'te teknik sorumlu Burak Kaymak, güzel bir final yaptıklarını söyledi. Kaymak "Önümüzdeki sezon hedefimiz ilk 6'da olmak" dedi.

DIAGNE: AYRILIYORUM
Sezonu 23 golle, krallık listesinde ikinci tamamlayan Diagne, Karagümrük'ten ayrıldığını açıkladı: Sözleşmem bitiyor. Ama Türkiye'de kalacağım.

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