Gümrük’ten super finiş

Süper Lig'den son hafta maçında İstanbul derbisi oynandı. Karagümrük, konuğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle noktaladı. Ev sahibi ekip 14. dakikada Lobzhanidze'nin golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti ancak, Karagümrük durmadı...



PAŞA YALPALADI

Karagümrük'ün diğer sayıları Diagne'den geldi. Tecrübeli futbolcu önce 67 ardından da 82. dakikada attığı gollerle takımının galibiyetini perçinledi. Karagümrük böylece son haftalardaki iniş çıkışlığı grafiğini son maçta da sürdürdü. Ancak Kasımpaşa üst üste 2 yenilgiyle ligi tamamladı.



GÜZEL BİR FİNAL YAPTIK

Karagümrük'te teknik sorumlu Burak Kaymak, güzel bir final yaptıklarını söyledi. Kaymak "Önümüzdeki sezon hedefimiz ilk 6'da olmak" dedi.



DIAGNE: AYRILIYORUM

Sezonu 23 golle, krallık listesinde ikinci tamamlayan Diagne, Karagümrük'ten ayrıldığını açıkladı: Sözleşmem bitiyor. Ama Türkiye'de kalacağım.